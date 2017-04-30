Ünlü Şeflerin İmzaladığı Aşçı Önlüğü 300 Dolara Satıldı

BOLU'da 3'üncüsü düzenlenen 'İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri'nin son gününde ünlü şeflerin imzaladığı aşçı önlüğü 300 dolara satılırken, elde edilen gelir engelli öğrencilerin eğitimi için kullanılacak.



Bolu Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Bolu Valiliği ve Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen 'İzzet Baysal Uluslararası Mutfak Günleri'nde 6 ülkeden 450 aşçı hünerlerini sergiledi. Yarışmacılar, Dünya Şefler Birliği Başkanı Thomas Andreas Gugler ile birlikte aralarında dünyaca ünlü şeflerin yer aldığı 36 kişiden oluşan jürinin önünde dereceye girmek için çalıştı. 3 gün süren etkinliklerin son gününde ünlü şeflerin imzaladığı aşçı önlüğü açık artırmayla satışa çıktı. Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Metin Dinçer, 300 dolar ile en yüksek ücreti vererek önlüğü satın aldı. Dinçer'e önlüğünü Bolu Belediye Başkanı AK Partili Alaaddin Yılmaz takdim etti. İstanbul'un Pendik İlçesi'nde restoranı bulunan Dinçer, "Aşçı önlüğü için ödediğim parayı engelli öğrencilerin eğitiminde kullanılmak üzere bağışladım. İmzalı önlüğü de işyerimin duvarına asacağım" dedi.



Etkinliklerde minik öğrencilerde usta aşçılarla birlikte kurabiye yaparak eğlendiler. Uluslararası Mutfak Günleri bugün yarışmaların tamamlanmasıyla son bulacak.



- Bolu