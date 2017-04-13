Ünlü Şarkıcı Tarık Mengüç Hastanelik Oldu

Survivor'da elenmesinin ardından Instagram'da hayranları ile sık sık fotoğraflar paylaşan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, bu defa hayranlarını korkuttu. Mengüç, Instagram hesabından hastanede serum yerken fotoğraf çekip paylaşım yaptı.

ÜNLÜ ŞARKICI YOĞUN TEMPOYA DAYANAMADI

Tarık Mengüç, TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor Panoroma'ya hastanelik olduğu için katılamadı. Mengüç serum yediği fotoğrafı paylaşıp altına "Günlerdir yoğun tempo koşturmaca derken vücut bir yerde pes etti artık. Bugün katılmam gereken Survivor Panoroma'ya ne yazık ki sağlık problemim yüzünden katılamıyorum. En kısa sürede görüşmek üzere... Duanızı eksik etmeyin." notunu düştü.

İşte Tarık Mengüç'ün o fotoğrafı:



Kaynak: Haberler.com