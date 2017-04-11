Ünlü Şarkıcı Sıla, Dünyaya Açılan Starlar Arasında Yerini Aldı
Sesiyle herkesi kendisine hayran bırakan ünlü şarkıcı Sıla, birlikte çalıştığı müzisyen arkadaşı Efe Bahadır ile dünyaya açılmak için ilk imzayı attı.
Ünlü şarkıcı Sıla ve Efe Bahadır, 'Universal Music Publishing Group'la anlaşma imzaladı. ikilinin yazdıkları tüm eserler artık dünyada tek yetkili tarafından temsil edilecek.
DÜNYAYA AÇILAN ÜNLÜLER KERVANINA SILA DA DAHİL OLDU
Dünyaya açılan pek çok oyuncudan sonra bu kervana ünlü şarkıcı Sıla ve Efe Bahadır da dahil oldu. 'Universal Music Publishing' Türkiye Genel Müdürü Selim Serezli anlaşmayla ilgili, "Müzik dünyamızın son yıllardaki en başarılı şarkı yazarlarından Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır'la iş birliğine adım atmaktan dolayı mutluyuz" açıklamasını yaptı. İkilinin yazdıkları tüm eserler artık dünyada tek yetkili tarafından temsil edilecek.
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