Ünlü Şarkıcı Petek Dinçöz, Hastanelik Oldu

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz Instagram hesabından hasta döşek yattığı halini paylaştı. Sevenlerini korkutan Dinçöz, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ünlü Şarkıcı Petek Dinçöz, Hastanelik Oldu

Petek Dinçöz, hastanelik oldu. Grip salgınından nasibini alan Dinçöz Instagram hesabından video paylaştı.

SEVENLERİNİ KORKTTU

Petek Dinçöz, hasta yatağında video paylaşmasının ardından sevenlerini korkuttu. Pek çok hayranı videoya "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

İşte Petek Dinçöz'ün o paylaşımı:

Kaynak: Haberler.com

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