Ünlü Şarkıcı Kıraç'ın Bilinmeyen Yönü! 5 Yıldır Karavanda Yaşıyor

Kameralardan uzak yaşamasıyla bilinen şarkıcı Kıraç'ın az bilinen yönleri Habertürk Magazin'e verdiği röportajda ortaya çıktı. 5 yıl önce eşi Ayşe Şule Bilgiç'le bankadan kredi çekerek bu çiftliği aldıklarını ve kredisini hâlâ ödediklerini belirten ünlü şarkıcı "13 dönümlük bu çiftlikte 17 inek, 16 tavuk, 8 ördek ve 5 hindi besliyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Kıraç'ın HT Magazin'e verdiği röportaj:

- Bugüne kadar bir çiftliğiniz olduğunu neden hiç dile getirmediniz?

"Çiftliğim var" diyerek gösteriş yapma gereği duymadım da ondan. Tam 5 yıldır Beykoz'a bağlı olan Ali Bahadır Köyü'ndeki bu çiftlikte eşim ve çocuklarımla birlikte zaman geçiriyorum. Kışın daha az geliyoruz ama yazın ağırlıklı olmak üzere havalar güzel olduğunda hep buradayız. Aşağı yukarı 5 yıldır da karavanda yaşıyoruz.

"KARAVANDA YAŞAMAYA MECBUR BIRAKILDIK"

- Neden karavan?

Gördüğünüz gibi derme çatma bir ev bile yok. Burası imarda sit alanı olarak gözüktüğü için tek katlı küçük bir ev yapmamıza bile izin verilmiyor. Civarda villalardan geçilmiyor ama nedense bize kulak asan yok. Profesyonel karavancı değiliz ama karavanda yaşamaya mecbur bırakıldık. Aracılığınızla Beykoz Belediyesi'ne ve devlet büyüklerime sesleniyorum. Tek katlı bir ev yapabilsek bile ailecek çok mesut olacağız.

- İnsanların çoğu karavanda yaşama hayali kurar aslında. Mecburiyetten de olsa siz bunu gerçekleştirmişsiniz. Karavanda yaşamak size neler hissettiriyor?

"ELEKTRİK OLMADAN YAŞIYORUZ"

Karavanda yaşamak çok zahmetli ama yazın kaldığımızda keyifli oluyor. Eşim ve çocuklarla birlikte güneşin doğuşunu, karanlık çöktüğündeyse yıldızları seyretmek paha biçilemez. Burada elektrik olmadan yaşıyoruz. Küçük ama şirin bir ortam söz konusu. Karavanda yaşamak insana bütün dert ve tasalarını unutturuyor. Dediğiniz gibi çoğu insan karavanda yaşama hayali kurar. Bu hayali neden gerçekleştiremezler anlamıyorum. Herkes karavanda yaşayabilir. Karavanda yaşamak isteyenler bu fikrini ertelemeyip hayata geçirmeli. Karavan candır. Herkese karavanda yaşamayı öneriyorum. Açık konuşmak gerekirse ilerleyen yıllarda ailemle birlikte karavanda yaşayabiliriz. Eşim ve çocuklar da çok alıştı çünkü.

"SÜTÜ YOĞURDU KENDİMİZ ÜRETİYORUZ"

- Bir çiftlik sahibi olma fikri ne zaman ortaya çıktı?

Eşim Ayşe de (Şule Bilgiç) ben de doğaya çok düşkün insanlarız, tabiata âşığız. Bir gün otururken "Neden bir çiftlik almayalım?" dedikten sonra hemen harekete geçtik. Bizler doğanın bir parçası olmak zorundayız. Ancak doğayla beraber uygarlığa gidebiliriz. Doğaya zarar verirsek kendi topuğumuza sıkmış gibi oluruz. Açıkçası çocukluğumdan beri de böyle bir hayalim vardı.

- Çiftlikte hangi hayvanları besliyorsunuz?

An itibarıyla 16 tavuk, 17 inek, 5 hindi ve 7-8 tane de ördek besliyorum. 100 liraya aldığım makineyle kolaylıkla Türkmenlerin yaptığı gibi yoğurttan tereyağı yapıyorum. Yine sütü ve yoğurdu kendimiz üretiyoruz. Dışarıdan yoğurt, tereyağı ve süt satın almıyoruz. Çiftliğimizde tek eksik yumurta belki de.