Ünlü Şarkıcı Emre Altuğ, Markajına Yine Genç Bir Güzeli Aldı

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, Buse Narcı'dan sonra markajına yine genç bir güzeli aldı. 'İşte Benim Stilim' adlı programda geçen sene yarışmacı olan Lara Su Özsoy, Altuğ'un yeni gözdesi oldu.

BİR SÜREDİR YALNIZ

Uzun zamandır hayatında biri olmayan Emre Altuğ'un adı son dönemde genç kızlarla anılır oldu. Geçtiğimiz aylarda 22 yaşındaki Buse Narcı ile görüştüğü söylenen Altuğ, son olarak da Lara Su Özsoy'la anılıyor.

EMRE ALTUĞ GENÇ KIZIN TÜM FOTOĞRAFLARINI BEĞENDİ

Lara Su Özsoy ile Instagram'da arkadaş olan Emre Altuğ, genç kızın paylaştığı tüm fotoğrafları beğeni yağmuruna tuttu. Altuğ'un bu hareketi, ikilinin arasında bir ilişki olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.





