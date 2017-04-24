Ünlü Şarkıcı Ayşe Hatun Önal Geceyi Karakolda Geçirdi

'Olay' şarkısıyla yeniden gündeme gelen ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal, Ortaköy'de polis çevirmesine takıldı. Polis alkollü olup olmadığına bakmak istedi, ancak Önal alkolmetreyi üflemeyi reddetti. İknalar sonucu alkolmetreyi üfleyince de 167 promil alkollü çıkt. Ortalığı birbirine katan ünlü şarkıcı geceyi karakolda geçirdi.

ÜNLÜ ŞARKICI GAZETECİLERE KÜFÜR ETTİ

Polislerin ısrarı sonucu üflediğinde 167 promil alkollü çıktı. (Yasal sınır 50 promil) Ehliyetine 6 aylığına el konuldu, 876 TL ceza kesildi. Ayşe bu sırada fotoğraf çeken muhabirlere "Siz nereden çıktınız, s... gidin" diye bağırdı. Polis "Sakin olun" dedi.

POLİSİ SUÇLADI

100 promil üstü çıktığı için yasa gereği karakola davet edilen Ayşe kendi aracıyla gitmek istedi. Polis "Araba kullanmanıza izin veremem" diye uyardı. Bunun üzerine polis aracına binen Ayşe Hatun Önal gittiği Arnavutköy Karakolu'nda da gerginlik çıkardı. Cezayı kesen polisi, gazetecileri çağırmakla suçladı. Avukatını karakola çağırdı. 05.30'da çıkarken polislere "Gazetecileri uyarın, beni çekmesinler" dedi.