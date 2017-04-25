Ünlü şarkıcı 5 ayda 15 kiloyu bakın nasıl verdi!

Bir film çekimi için 70 kilodan 90 kiloya çıkan ve 3 yıldır fazla kilolarından kurtulamadığı için ekrana ve sahnelere genelde şal takarak çıkan Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, spor ve diyetle zayıfladı. Rumeli ve Balkan müziğinin sevilen ismi Cüneyt Şentürk'ün televizyon programına katılan ünlü şarkıcı Onur Akay, nasıl kilo verdiğini anlattı. 5 ayda 15 kilo veren Akay'ın sırrı spor yapmak ve ezilmiş sarımsakla rendelenmiş zencefili karıştırıp aç karnına yemek.

İşte Akay'ın kilo verdikten sonraki görüntüsü: