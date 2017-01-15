Hülya Avşar'ın Teyzesinin Evi Sular Altında Kaldı, 9 Yıldır İsyan Ediyor

Hülya Avşar'ın doğup büyüdüğü, teyzesi Hatice Kayserili'nin ikamet ettiği Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesindeki ev, şiddetli yağmur yağışından sonra sular altında kaldı.

9 SENEDİR AYNI ÇİLE

Hatice Kayserili ile 5 kişilik ailesi sel sularından her defasında zarar görmekten bıktıklarını ifade etti. 1965 yılından bu yana ikamet ettikleri evin alt katını her yağmurda su bastığını ifade eden Ufuk Kayserili ve eşi Hatice Kayserili son 9 yıldır aynı çileyi çektiklerini belirtti.

'HÜLYA YENİ EŞYALAR ALSIN' CEVABI VERİLİYOR

Hülya Avşar'ın teyzesi olan Hatice Kayserili, "Yaşadığımız sıkıntıyı yetkililere ilettiğimiz de bize 'Hülya Avşar size yeni eşyalar alsın ve evinizi dayayıp döşesin' şeklinde komik cevaplar veriyorlar. Artık her yağmurda uyku uyuyamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililer görevlerini yapıp, bu menfezi ıslah etmelerini istiyoruz. Artık konuyu yargıya taşımaya da karar verdik" diye konuştu.