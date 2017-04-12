Ünlü Sanatçı Yoğun Bakımda
Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal Maltepe’de ki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.
Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal Maltepe'de ki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Erkal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Ünlü sanatçı İbrahim Erkal, tedavi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak başka bir hastaneye sevk edildi.
Evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı İbrahim Erkal, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından uyutularak Beşiktaş Ulus'taki Liv Hospital'a kaldırıldı. Ünlü sanatçı gece saatlerinde Maltepe Başıbüyük'te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulunmuş, sitenin güvenlik görevlisinin haber vermesi üzerine Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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