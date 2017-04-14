Ünlü sanatçı Orhan Gencebay İbrahim Erkal'ı ziyaret etti

Beyin kanaması geçirerek ameliyata alınan İbrahim Erkal'ı, bugün Arabesk'in babası Orhan Gencebay'da ziyaret etti... Yoğun bakımdaki sanatçının anne ve kardeşleriyle görüşen Gencebay, daha sonra hastanın doktorundan bilgi aldı...

Hastanede İbrahim Erkal'ın annesi, yakıun akrabaları ve küçük kardeşi Abdulllah Erkal'ı ziyaret eden Orhan Gencebay, onlara geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra, Hastahane müdürüne Erkal'ın doktoruyla görüşmek istediğini iletti...

Doktorun her cümlesiyle yüzünün rengi beyazlaşan Orhan Gencebay, telefonu kapattıktan sonra, son derece üzgün bir sesle sadece "Bol bol dua etmeliyiz!" diyebildi...

Hastane çıkışı kameraların da karşısına geçen Gencebay; "Oya Aydoğan'ı da bu hastanede kaybettiklerini hatorlattıktan sonra, İbrahim Erkal'ın ne derece efendi ve saygılı bir kişiliği olduğuna değinerek, "Allahtan ümit kesilmez, Tek dileğimiz onun iyileşerek ayağa kalkmasıdır" şeklinde kısa bir açıklama yaparak hastaneden ayrıldı...



