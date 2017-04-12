Ünlü sanatçı İbrahim Erkal ameliyata alındı

Sanatçının yakınları ve sevenleri hastane önünde gözyaşı döktü

İbrahim Erkal'ın 10 gün önce baba olduğu öğrenildi



İSTANBUL - Evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Hastaneden yapılan açıklamada ameliyata alınan Erkal'ın sağlık durumu ciddi olduğu belirtildi. Ünlü sanatçının on gün bir kız çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal, gece evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirdi. Önce Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Erkal, sabaha karşı Etilen Liv Hospital'a sevk edildi. Erkal'ın beyin kanaması geçirdiği haberini alan yakınları ve sevenleri de hastaneye akın etti.

Dün gün boyu İbrahim Erkal ile birlikte olduğunu söyleyen Maltepe Erzurumlular Vakfı Başkanı Süha Dengizek, "Beraber yemek yedik. Üç arkadaş beraberdik. 23.30 gibi ayrıldı. Evine gidiyor arabayı valeye geriyor. İbrahim bey düşüyor, yaklaşık birbuçuk saat site içinde baygın duruyor. Siteden geçen bir bayan görüp ambulansa haber veriyor. Önce Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından da buraya getirdik" ifadelerini kulandı.

İbrahim Erkal'ın kız çocuğunun daha on gün önce dünyaya geldiğini vurgulayan Dengizek, "Dün çok neşeliydi. Hatta 'İbrahim bugün ne var çok neşelisin' dedik. Daha 10 günlük kızı var. Rabbim şifasını versin. Doktorlar beyin fonksiyonlarının bittiğini söylüyorlar dua istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hastaneden yapılan açıklamada ise "Beyin kanaması ön tanısı ile Liv Hospital'a getirilen, evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan değerli sanatçı İbrahim Erkal'ın yapılan tetkikler sonucunda son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup, hastamız derin koma durumundadır. Yoğun tıbbi destek tedavisi alan hastamız, ameliyata alınmıştır" denildi.