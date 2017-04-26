Ünlü Sanatçı Giresun'da Yıldırım Nikahı Ile Evlendi

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, 8 yıldır birlikte olduğu sevgilisi İbrahim Gugu ile Giresun'da yıldırım nikahı ile evlendi. Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, 8 yıldır birlikte olduğu sevgilisi İbrahim Gugu ile eşinin memleketi Giresun'un Görele ilçesinde nikah masasına oturdu. İki tane çocukları olan çift, yıldırım nikahı yaptı. Çiftin nikahını Görele Belediye Başkanı Tolga Erener kıydı. Nikahı sosyal medya hesabından duyuran Niran Ünsal, "Evlendik biz, şükürler olsun. 8 yıl sonra eşimin memleketi Görele'de evlendik" paylaşımını yaptı.



(1Resul Yanbul/İHA)