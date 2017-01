Ünlü Şair Neyzen Tevfik Mezarı Başında Anıldı

Şair Neyzen Tevfik, vefatının 64'üncü yıl dönümünde Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen törenle mezarı başında anıldı.



Ünlü ney ustası ve şair Neyzen Tevfik ölümünün 64'üncü yılında mezarı başında anıldı. Neyzen Tevfik'in Kartal Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programına çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Tevfik için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.



Anma törenine katılan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, "Bütün dünyanın gelişmiş ülkelerini gözden geçirdiğimiz zaman sanata, sanatçıya ehemmiyet veren, önem veren ve onunla ilgili bir şeyler yapan ülkelerin dünya ölçekleri üzerinde en üst sıralarda yer aldığını görmekteyiz. Bunun en güzel örneklerini İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olan, çalıştıracak bir işçisi olmayan bir Almanya'nın bugün nerelere geldiğini görebiliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra her köşe başında bir tiyatro, her köşe başında bir sinema ve o sanatçısına verdiği değeri, önemi kurumsallığı göstererek o hallere geldi. Eğer bir ülkede sanata, sanatçıya onun yetişmesi için zeminler hazırlanıyorsa, kurumsal altyapılar geliştiriliyorsa o ülkeler kalkınmış ülkeler sınıfına giriyor. Bu mezarı başında bulunduğumuz büyük üstat, büyük şair, büyük eleştirmen bizlerin göremediklerini, toplumun göremediklerini önce görüp toplumun ne şekilde yönlendirilebileceğini bize yazılarıyla, şiirleriyle, eleştirel yazılarıyla bize göstermiş ve haksızlığa dur diyebilmiştir. Onun için Kartal Belediyesi ve Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz, Kartal'ımızda bir Neyzen Tevfik meydanı oluşturdu. Bu da Kartal Belediyesi'nin sanata ve sanatçıya verdiği önemi de bir ölçüde de göstermektedir" dedi. - İSTANBUL