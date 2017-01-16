Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Ünlü Restoranın Hamburgerlerinde Et Yokmuş
Ara
BİST 81.712 %0,23
DOLAR 3,7990 %1,68
EURO 4,0300 %1,68
PARİTE 1,0605 %-0,36
ALTIN 147,03 %2,56
FAİZ 11,37 %1,43
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Ünlü Restoranın Hamburgerlerinde Et Yokmuş

Dünyaca ünlü aşçı James Oliver, ABD'de ünlü restoran zinciri McDonalds aleyhine açtığı davayı kazandı. Oliver, McDonalds'ın hamburgerlerinde et kullanmadığını iddia etmişti.

Ünlü Restoranın Hamburgerlerinde Et Yokmuş

İngiliz aşçı James Oliver, dünyaca ünlü fast food restoranlar zinciri McDonalds'a karşı açtığı davayı kazandı. Oliver'ın ABD'de kazandığı davayla birlikte McDonalds'ın ABD'deki restoranlarında satılan hamburgerlerinde hayvansal yağ hamuru ve amonyak kullandığı kanıtlandı.

"ET ARTIKLARI VE YAĞ KULLANIYORLAR"

Uzun yıllardır McDonalds'ın hamburgerlerinde et kullanmadığını belirten Oliver, "Basitçe, köpekler için alınan en ucuz et artıkları, yağ ve bağ dokuları alıyorlar ve bir takım işlemlerden geçirdikten sonra bunu insanlara satıyorlar. Herhangi bir iyi insan neden amonyak doldurulmuş eti çocuklara yedirir?" ifadelerini kullandı.

"MCDONALDS TÜRKİYE GIDA GÜVENLİĞİ KOŞULLARINA UYUYOR"

McDonalds'ın mahkeme kararının ardından menülerinde bir değişikliğe gidip gitmeyeceği veya nasıl bir politika izleyeceği henüz bilinmiyor.

Öte yandan Oliver ile ilgili haberlerin medyada yer almasının ardından McDonalds Türkiye bir açıklama yayınladı. Açıklamada "McDonald's için üretim yapan tüm üreticilerimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın getirdiği kurallar ve Türk Gıda Kodeksi'ne ek olarak McDonald's'ın üreticileri için geçerli tüm gıda güvenliği koşullarına da uymaktadır" ifadeleri kullanıldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>