Ünlü Reklamcı Levent Erden, 40 Yaş Küçük Sevgilisiyle El Ele Yakalandı

Ünlü reklamcı ve akademisyen Levent Erden, önceki gün kendisinden yaklaşık 40 yaş küçük bir güzelle Nişantaşı'nda görüntülendi.

ELİNİ BIRAKTI

Nişantaşı'nda genç güzelle el ele olan Levent Erden, gazetecileri fark edince elini bırakıp yan yana yürümeye başladı.

"EN SONUNDA BENİ ÜNLÜ YAPACAKSINIZ"

Daha önce de aynı güzelle görüntülenen Erden, "En sonunda beni ünlü yapacaksınız" diyerek, tepkisini dile getirdi. Bu arada Erden'in yanındaki genç kadının, öğrencisi olduğu iddia edilmişti.

İkili böyle görüntülendi;







