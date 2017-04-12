Ünlü Rap Yıldızı 50 Cent, Hayranını Yumrukladı, Sonra da Sahneye Çıkardı

Rap'in sevilen ismi 50 Cent, verdiği konserde kadın hayranını yumrukladı. Olayın ardından hayranından özür dileyen şarkıcı, genç kadını sahnesinde misafir etti. ABD müzik endüstrisinin en çok kazanan isimlerinden 50 Cent, sahnedeki skandallarına bir yenisini ekledi.

HAYRANINA YUMRUK ATTI

ABD'nin Baltimore şehrinde sahne alan dünyaca ünlü rap'çi, bir ara ön sıradaki hayranlarıyla selamlaşmak üzere sahnenin kenarına geldi. Bir hayranının kolunu yakalayıp kendisini sahneden aşağı çekmeye çalışmasına sinirlenen 50 Cent, kadın hayranına yumruk attı.



OLAYIN ARDINDAN HAYRANINI SAHNEYE DAVET ETTİ

Olayın ardından hayranından özür dileyen ve sahneye gelmesini rica eden rap'çi, konserine yumrukladığı hayranının dansları eşliğinde devam etti.



DAHA ÖNCE DE HAYRANINA SALDIRMIŞTI

50 Cent, 2004 yılında da kendisine su şişesi fırlattığı gerekçesiyle bir hayranına saldırmıştı.







