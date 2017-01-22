Ünlü Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş Btso Akademi'nin Konuğu Oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 2014 yılından bu yana devam eden Akademi Projesi'nin 2017 yılındaki ilk eğitiminin konuğu ünlü psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş oldu.



BTSO'nun Bursa iş dünyası temsilcilerinin gelişimine yönelik gerçekleştirdiği BTSO Akademi Projesi kapsamında yeni yılın ilk eğitimi Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Bursalı firma yöneticileri ve insan kaynakları personelinin yoğun ilgi gösterdiği seminerde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Gülener, Akademi Projesi kapsamında düzenlenen eğitimlere şimdiye kadar 9 binden fazla kişinin faydalandığını söyledi.



Fahrettin Gülener, Bursa iş dünyası olarak BTSO üyelerinin gelişimine ve iş hayatındaki başarılarına katkı sunmak için hayata geçen eğitimlerin firmalara önemli deneyimler kazandırdığını söyledi. Bir eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi Projesinin 2017 yılında da yeni eğitim programlarına devam edeceğini ifade eden Gülener, "Bilgi temelli büyümeyi sağlayacak en önemli nokta, eğitimdir. Eğitim seviyesi gelişmeyen toplumlar, her alanda geri kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda hazırladığımız eğitim programları, firmalarımıza yeni ufuklar kazandırıyor. BTSO olarak üyelerimize yönelik eğitim programlarımıza devam edeceğiz" dedi.



Ardından Bursa iş dünyası temsilcileriyle buluşan ünlü psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, 'Yönetimi başarılı ve sürdürülebilir kılmak, potansiyeli performansa çevirmek' konulu seminer gerçekleştirdi. "Bir hayatın içinde acı, üzüntü, hayal kırıklığı, başarısızlık ve mücadele yoksa o bir mantar hayattır" diyen Baltaş, ebeveynlere bazı önerilerde bulundu. Anne ve babaların çocuklarını konforlu ve rahat bir hayata alıştırmaması gerektiğini belirten Baltaş, "Bu şekilde yetişen çocuklar hiçbir sorumluluğu almayı öğrenemezler. Eğer çocuklarımıza bu şekilde hayat sunuyorsak, onlara en büyük kötülüğü yaparız" diye konuştu.



İyi bir liderin çalışanlarına güven verdiğini ve onları teşvik ettiğini belirten Baltaş, "Başarılı bir lider risk almaya zorlar" mesajı verdi. İyi bir liderin çalışanlarına her zaman yanında olduğunu hissettirmesi gerektiğini ifade eden Baltaş, "Lider, çalışanlarına risk alma konusunda zorlamalı, güven vermeli ve fırsatlar tanımalıdır. Bu şekilde yapılırsa çalışanların cevheri, potansiyeli ortaya çıkar" dedi. - BURSA