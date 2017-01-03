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Ünlü Profesör Sir Tony Atkinson, Fakirliğe Çare Bulamadan Öldü!
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Ünlü Profesör Sir Tony Atkinson, Fakirliğe Çare Bulamadan Öldü!

Gelir adaletsizliğini bitirmek için yaptığı çalışmalarla bilinen Profesör Sir Tony Atkinson, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü Profesör Sir Tony Atkinson, Fakirliğe Çare Bulamadan Öldü!

Gelir adaletsizliğiyle ilgili yaptığı çalışmalarla bilinen Sir Tony Atkinson yeni yılın ilk gününde hayatını kaybetti. Financial Times'ın haberine göre; Atkinson 1980 ve 1990'lı yıllarda gelir adaletsizliğine ilişkin hazırladığı çalışmalarla ünlenmişti.

GÖNÜLLÜ OLARAK HASTANEDE ÇALIŞTI

60'ların ortasında gönüllü olarak Hamburg'da bir hastanede çalışan Atkinson 1967 yılında St John College'dan burs kazanmıştı.

YOKSULLUĞUN KAYNAĞINI İNCELEDİ

Atkinson çalışmalarında ilk olarak yoksulluğun kaynağını inceledi. Atkinson Nobel ödüllü Joseph Stiglitz'le beraber de ortak çalışmalar yapıyordu. Cambrigde mezunu olan Atkinson Oxford ve London School of Economics gibi kurumlarda dersler verdi.

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