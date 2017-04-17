Ünlü Prodüktör Burak Törer'den Evde Şemmamme Performansı

Ahmet Kural ve Gökhan Alkan gibi birçok ünlü ismi ilk olarak ekrana getiren prodüktör Burak Törer, evde arkadaşlarıyla eğlencenin dibine vurdu.

KOORDİNASYONLARI DİKKAT ÇEKTİ

Törer ve iki arkadaşı İbrahim Tatlıses'in söylediği "Şemamme" halıyını duyunca yerinde oturamayıp halay çekti. Törer halay videosunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Törer ve arkadaşlarının halay sırasındaki koordinasyonu ve ciddiyeti dikkatlerden kaçmadı.