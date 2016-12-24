Ünlü Oyuncu Yeni Filmiyle Çok Konuşulacak

Game of Thrones'un yıldızı Rose Leslie, bir dansçıyı canlandırdığı filmde bazı sahnelerde çıplak yer alıyor.
Dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisinde oynadığı Ygritte karakteriyle dünyanın tanıdığı İskoç oyuncu Rose Leslie, yeni filmindeki sahneleriyle çok konuşulacak.
Amanda Sharp'ın yönettiği Sticky Notes adlı filmde Athena karakterini canlandıran Leslie'nin üstsüz sahnelerini İngiliz basını 'şehvetli' olarak niteledi. Söz konusu sahneler, bir dansçıyı oynayan ünlü isim ile filmdeki partneri John Bartha arasında geçiyor.
Sticky Notes, İngiltere ve İsveç'teki iki film festivalinde görücüye çıkmış durumda.
Leslie'nin eşcinsel bir avukatı oynadığı The Good Fight isimli film ise yeni tamamlandı.