Ünlü Oyuncu Tolga Karel'e Gözaltı

Bir süredir Amerika'da bulunan oyuncu Tolga Karel, bugün Şikago'dan İstanbul'a gelişinde Atatürk Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçerken hakkında açılan bir davada ifade vermediği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Sanatçı, 1 yıl önce trafikte yaşanan bir tartışma nedeniyle açılan davada ifade vermediği savcılığa götürüldüğünü söyledi.