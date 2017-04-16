Ünlü Oyuncu Mührü Oy Kullandığı Bölümde Unuttu

Ünlü oyuncu İlker Aksum, sevgilisi manken Şeyma Şener ile birlikte sabah saatlerinde oyunu kullandı. Aksum, oyunu kullandıktan sonra mührü unutunca yeniden oy kullandığı bölüme girdi.



Ünlü oyuncu İlker Aksum sabah saatlerinde oy kullanmak için evinin yakınında bulunan Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi. Sevgilisi manken Şeyma Şener ile birlikte referandum için oy kullanmaya gelen İlker Aksum sandık başında ilginç bir olay yaşadı. Oy kullanmaya giden ünlü oyuncu Aksum, oyunu kullandıktan sonra sandık görevlilerin hatırlatması üzerine dönüp mührü alarak sandık başında bulunan görevlilere teslim etti. Oyuncu Aksum daha sonra sevgilisi ile birlikte oy kullandığı okuldan ayrıldı.



(Oğuzhan Ort - Selim Bayraktar / İHA)