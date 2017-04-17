Ünlü Oyuncu Meryem Uzerli Hem Spor Yaptı Hem de Kızını Eğlendirdi
Güzeller güzel oyuncu Meryem Uzerli kızıyla geçirdiği eğlenceli dakikaları Instagram hesabından paylaştı. Uzerli hem spor yaptı, hem de kızını eğlendirdi.
Meryem Uzerli, kendisi kadar güzel olan minik kızıyla video paylaştı. Spor niyetine kızını kaldırıp indiren Uzerli doyasıya eğlendi. Kızının mutluluğu da yüzünden okunuyordu.
20 DAKİKADA 45 BİN KİŞİ İZLEDİ
Meryem Uzerli'nın kızıyla geçirdiği eğlenceli dakikaları 21 dakikada 45 bin kişi izledi.
İşte Meryem Uzerli'nin o paylaşımı:
Kaynak:Haberler.com
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