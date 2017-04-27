KizlarSoruyor üyelerinin İhtiyaç Haritası projesine 23 Nisan'a özel gerçekleştirdiği bağış kampanyasına da değinen Fırat, "KizlarSoruyor ve İhtiyaç Haritası işbirliği devam edecek. İhtiyaç Haritası uzun yıllardır kurduğum bir hayalin sonucu. İlhamı, Köy Enstitüleri ve Halk Evleri'nden aldım" dedi.

"Yeni bir dizi projesiyle ekranlarda olacağım"

Ünlü Oyuncu Mert Fırat, "Önümüzdeki dönemde yeni bir dizi projesinde yer alacak mısınız?" sorusuna "Eylül ya da Ocak ayında yapılmak üzere görüştüğüm iki ayrı proje var. Hangisiyle anlaşırsak onunla devam edeceğim" yanıtını verdi.

"Diziler, hızlı ve kolay para kazanma telaşı yüzünden erken final yapıyor"

"Aşk ve Gurur erken final yaptı. Pek çok dizi erken final yapıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusuna "Yapımcıların, oyuncuların ve tüm ekibin emeğini bir kenara bırakıp, hızlı ve kolay para kazanma telaşına bağlıyorum" şeklinde yanıt verdi.

"Arif V 216'da V'yi oynuyorum"

Cem Yılmaz'ın yeni filmi Arif V 216'nın kadrosuna dahil olması ile ilgili gelen soruda filmle ilgili sır verip ser vermeyen Fırat, soruyu "Ben V'yi oynuyorum" diyerek esprili bir şekilde yanıtladı.

"Dizilerde Şehabettin adımı da kullanmak istedim. Karizmatik değil dediler"

"Tam adınız Şahabettin Mert Fırat'mış. Çocuğunuza aile büyüklerinin isimlerini verme konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise "Türkiye toplumunun bir geleneği, ben dizilerde de kullanmak istedim. Fakat uzun buldular, karizmatik değil dediler. Benim babamın adı Nihat, buna eşim karar verir herhalde" şeklinde yanıtladı.

"İhtiyaç Haritası'nın ilham kaynağı Köy Enstitüleri ve Halk Evleri"

KizlarSoruyor ve İhtiyaç Haritası 23 Nisan'a özel bir kampanyaya imza attı. KizlarSoruyor üyeleri Xper puanlarını bağışlayarak Bitlis-Hizan Koçlu Köyü İlkokulu öğrencilerine 23 Nisan'da ayakkabı ve t-shirt gönderdiler.

KizlarSoruyor ve İhtiyaç Hartası işbirliğinin devam edeceğini belirten Mert Fırat, "İhtiyaç Haritası'ndan önce otuzun üzerine yardım kuruluşuyla çeşitli çalışmalar yürütmüştüm. Hepsini birleştirecek bir yapı olsaydı diye hayal ettim hep. İhtiyaç Haritası, uzun yıllardır kurduğum bir hayalin sonucu. İlhamı Köy Enstitüleri ve Halk Evleri'nden aldım" dedi.

"Hiç bir türü, bir başka türe üstün saymam ve hatta tiyatro "üstün sanat", "kutsal mabed" ya da "er meydanı" değildir"

Mert Fırat, dizi oyuncusu, tiyatro oyuncusu ve reklam yüzü kimlikleri ile ilgili yöneltilen soruya da "Hiç bir türü, bir başka türe üstün saymam ve hatta tiyatro "üstün sanat", "kutsal mabed" ya da "er meydanı" değildir" yanıtını verdi.

"Toplumun bölünmüş olduğunu düşünmüyorum"

Fırat, referandum sonucuna ilişkin yöneltilen soruyu "Toplumun bölünmüş olduğunu düşünmüyorum. Referandum sonucu bence çok umut verici. Birbirimizi anlamanın doğru bir zeminine geldik" şeklinde yanıtladı.

