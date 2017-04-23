Ünlü Oyuncu İzzet Günay, Yenimahallelilerle Buluştu
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bugün hep beraber Türk sinemasının önemli bir filmini izleyerek güzel bir nostalji yaşadık.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bugün hep beraber Türk sinemasının önemli bir filmini izleyerek güzel bir nostalji yaşadık. Biz bu filmlerle büyüdük, bizim neslimiz bu filmlerle yetişti. Sinema, tiyatro, kültür ve sanat bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli değeridir" dedi.
Ankara'nın kültür sanat hayatına renk katacak 28'inci Ankara Uluslararası Film Festivali başladı. Yenimahalle Belediyesinin de desteğiyle 30 Nisan'a kadar devam edecek festivalde, Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Vesikalı Yarim filminin özel gösterimi Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleşti.
Kendi filmini Yenimahallelilerle izledi
Türk sinemasının usta isimlerinden Türkan Şoray ve İzzet Günay'ın başrolde oynadığı filmin gösterimine, unutulmaz filmin başrol oyuncusu İzzet Günay da katıldı. Tıklım tıklım olan salonda Günay'ı ve vatandaşları Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu da yalnız bırakmadı. Gösterim öncesi Günay ile buluşan Yaşar, Günay'a çiçek takdim etti ve Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) kursiyerlerinin el emeği göz nuru eseri seramik hediye etti.
Ünlü aktörü vatandaşlar ayakta alkışladı
Daha sonra gösterim için salonda yerini alan ünlü aktör, Başkan Yaşar ve Yenimahallelilerle birlikte yaklaşık bir buçuk saat süren başkahramanı olduğu Vesikalı Yarim filmini izledi. Filmin bitmesiyle sahneye çıkan Günay'ı vatandaşlar ayakta alkışladı. Vatandaşlara ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkürlerini sunan Günay, katılımcıların sorularını da cevapladı.
"Biz bu filmlerle büyüdük"
Konuşma yapan Yaşar, sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyerek, Günay ile birlikte başrol oynadığı filmi izlemekten onur duyduğunu ifade etti. Yaşar, "Bugün hep beraber Türk sinemasının önemli bir filmini izleyerek güzel bir nostalji yaşadık. Biz bu filmlerle büyüdük, bizim neslimiz bu filmlerle yetişti. Sinema, tiyatro, kültür ve sanat bir ülkenin gelişmişliğinin en önemli değeridir. Ne yazık ki Türkiye'de sanata ve sanatçıya yeterince değer verilmiyor. Yenimahalle Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, Cumhuriyet'in
ilçesi Yenimahalle'yi sanata ve sanatçıya değer veren bir ilçe haline getirdik. Sanatın tüm dallarına Yenimahalle'de hem mekanlar açıyoruz hem de sanatçılarımıza destek veriyoruz. Çünkü Türkiye'nin gelişmesinin, kalkınmasının ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasının tek yolu sanattan geçiyor. Bugün değerli sanatçımız İzzet Günay ile kendisinin başrol oynadığı filmi birlikte izlemekten onur duydum. Kendisine sanat yolunda üstün başarılar ve sağlıklı ömürler diliyorum. Sizler adına kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANKARA