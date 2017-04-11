Ünlü Oyuncu Can Nergis, Sırp Model İle Sessiz Sedasız Dünya Evine Girdi

'Anne' dizisinde 'Ali Arhan' karakterine hayat veren Can Nergis'in geçtiğimiz hafta Hollanda'da evlendiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Jelena Milosavjevic'le dünya evine girdi.

SIRP MODEL EVLENİR EVLENMEZ INSTAGRAM'DA SOYADINI DEĞİŞTİ

Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre yakışıklı oyuncu, Sırp model sevgilisi Jelena Milosavjevic ile aile arasında nikah masasına oturdu. Daha önce Arda Turan'la Deri Tanıtım Grubu'nun yüzü olan Jelena Milosavjevic, evlenir evlenmez İnstagram hesabında soyadını 'Jelena Nergis' olarak değiştirdi.

İşte Can-Jelena Nergis Çifti:













