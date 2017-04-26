Ünlü Oyuncu Boran Kuzum Kız Arkadaşıyla Objektiflere Yakalandı
"Vatanım Sensin"in Teğmen Leo'su Boran Kuzum, kız arkadaşıyla objektiflere yakalandı. Kız arkadaşının adını soran gazetecilere "Lütfen adını sormayın" diye ricada bulundu.
"Muhteşem Yüzyıl Kösem"de Sultan Mustafa rolüyle ekranlarda boy göstermeye başlayan ve "Vatanım Sensin"deki Teğmen Leo rolüyle hafızılara kazınan ünlü oyuncu Boran Kuzum, kız arkadaşıyla magazincilere yakalandı.
FLAŞLAR PATLAYINCA TEDİRGİN OLDU
Uzun süredir bekar olan ünlü oyuncu Afife Tiyatro Ödülleri törenine katıldı. Kuzum, tören sonrası after party'ye kız arkadaşıyla katıldı. Flaşlar patlayınca tedirgin olan Kuzum, sevgilisinin adını soran gazetecilere "Lütfen bana adını sormayın. Kendisi kolejden arkadaşım" dedi.
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