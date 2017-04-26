Ünlü Oyuncu Boran Kuzum Kız Arkadaşıyla Objektiflere Yakalandı

"Muhteşem Yüzyıl Kösem"de Sultan Mustafa rolüyle ekranlarda boy göstermeye başlayan ve "Vatanım Sensin"deki Teğmen Leo rolüyle hafızılara kazınan ünlü oyuncu Boran Kuzum, kız arkadaşıyla magazincilere yakalandı.

FLAŞLAR PATLAYINCA TEDİRGİN OLDU

Uzun süredir bekar olan ünlü oyuncu Afife Tiyatro Ödülleri törenine katıldı. Kuzum, tören sonrası after party'ye kız arkadaşıyla katıldı. Flaşlar patlayınca tedirgin olan Kuzum, sevgilisinin adını soran gazetecilere "Lütfen bana adını sormayın. Kendisi kolejden arkadaşım" dedi.



