Ünlü oyuncu babaanne oldu



Bu mutlu haberi merhum Gazanfer Özcan'ın oyuncu kızı Fulya Özcan sosyal medya hesabından "Canımız HÜMEYRA Hümeyra Akbay oğlu Sadık 'tan Ömer isimli bir torunu oldu ,Tarık ve benim canımızdır Hümeyra ,babamdan kalan en büyük dostumuzdur ,bu sıkıntımız arasında bunu bize haber verdi ,kutlarız allah nazardan saklasın...sizlerle paylaşmak istedim...GÜZEL ŞEYLERDE OLUYOR" mesajı ile duyurdu.