Ünlü Oyuncu Ayça Erturan Kendisine 'At Gibi' Diyenlere İnat, 12 Kilo Verdi

BKM ekibinde 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla tanıdığımız Ayça Erturan sonunda kilolarından kurtuldu. Tam 12 kilo veren ünlü oyuncu, "Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak bana 'at gibisin' diyorlardı, onlara inat kilo verdim" dedi.

"DİYETİSYENİM İNSAN GİBİ YE DEDİ"

Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ın kendisiyle dalga geçtiği için 12 kilo verdiğini belirten oyuncu Ayça Erturan, "Bana at diyorlardı. Yılmaz Erdoğan da 'Zayıf ve komik kadınlar var' deyince kilo vermeye karar verdim. Diyetisyenim 'İnsan gibi ye' dediği andan itibaren beslenmem değişti" açıklamasını yaptı.

İşte Ayça Erturan'ın son hali:





