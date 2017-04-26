Ünlü Oyuncu Adliyeye Sevk Edildi

Muğlanın Marmaris ilçesinde uyuşturucudan gözaltına alınan dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirieln operasyonda, Marmaris'e bağlı Selimiye Mahallesi'ne yerleşen dizi oyuncusu Selim Erdoğan'ın evine baskın düzenleyen Marmaris İlçe Jandarma komutanlığı ekpleri evde narkotik köpeği Alçı ve Engel eşliğinde arama yaptı.



ÜNLÜ SANATÇI EVİ UYUŞTURUCU ATÖLYESİNE ÇEVİRMİŞ



Selimiye mahallesine yerleşen Erdoğan'ın evde uyuşturucu yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı ihbar edildi. İhbar üzerine Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri akşam saatlerinde eve baskın düzenledi. İddiaya göre Erdoğan, karşısında gördüğü jandarmayı içeri almak istemedi, oyalamaya çalıştı. Eve giren jandarma ekipleri, bir odanın tamamen uyuşturucu yetiştirmek, kurutmak ve muhafaza etmek üzere kurulmuş düzenekle karşılaştı. Evde kovanozlar içinde ve paketlenmiş halde 840 gramda esrar ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan, Erdoğan jandarmada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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