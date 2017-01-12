Ünlü Orkestra Şefi Pirolli Bursa'da

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), ünlü İtalyan orkestra şefi Antonio Pirolli yönetiminde konser verdi.



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde şef Pirolli'nin yönettiği konserde, piyanist Gökhan Aybulus solist olarak yer aldı.



Konserde, Sergey Rahmani·nov'un "3. Piyano Konçertosu", Igor Stravinsky'nin "Ateş Kuşu Senfonik Süiti"nin de aralarında bulunduğu Rus bestecilere ait eserler seslendirildi.



Şef Pirolli ve piyanist Aybulus'un performansı, uzun süre ayakta alkışlandı.