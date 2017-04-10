Ünlü Neyzenden Muhteşem Konser

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü neyzen Doç. Dr. Süleyman Erguner, Kayseri'de bir konser verdi.



Türkiye'nin yetiştirdiği önemli sanatçılardan Süleyman Erguner, Şehir Tiyatrosu'nda ekibiyle birlikte sahne aldı. Ünlü Neyzen'in konserine ilgi büyüktü.



Tasavvuf musikisinin seçkin eserlerinin seslendirildiği konserde Süleyman Erguner, ney taksimlerinde bulundu. Konser esnasında yaptığı kısa konuşmada kendisine gösterilen ilgiyi teşekkür eden ünlü Neyzen Erguner, yoğun konser programının en güzelini Kayseri'de yaşadığını belirtti. - KAYSERİ