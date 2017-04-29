Ozan Doğulu ve Eşinin Paparazzi Kavgası! Ece İhaneti Hatırlatıp Sitem Etti: Senin Yüzünden

Ünlü müzisyen Ozan Doğulu,Tuba Peksayar ile dudak dudağa görüntülenince eşi Ece Doğulu ile arasında kriz çıkmıştı. İkili yemek yerken gazeteciler gelince Ece Hanım "bunlar senin yüzünden peşimizi bırakmıyor" diyerek eşiyle kavga etti.

BASIN MENSUPLARINI GÖRÜNCE EŞİNE SİTEM ETTİ

Ozan-Ece Doğulu çifti bir restoranda baş başa yemek yedi. İkilinin keyfi, muhabirlerin fotoğraflarını çektiklerini fark etmeleriyle kaçtı.Ece Doğulu, baş başa yemek yedikleri mekâna basın mensuplarının gelmesinin acısını, sosyetik güzelle samimi şekilde görüntülenen eşinden çıkardı.



"SENİN YÜZÜNDEN PEŞİMİZİ BIRAKMIYORLAR"

Ece Doğulu faturayı, Arnavutköy'deki bir mekânda Tuba Peksayar'la samimi görüntüleriyle gündeme gelen eşine kesti. Ünlü müzisyene, "Senin yüzünden peşimizi bırakmıyorlar" diye çıkışan Ece Hanım, sinirle masadan kalkıp mekânın içine geçti. Bu sırada restoran çalışanları, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışınca ortam gerildi.





Ece Doğulu'nun bahsettiği fotoğraflar:









