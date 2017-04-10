Ünlü Modeller Podyumda Boy Gösterdi
İzmir’de, Çağla Şikel, ChloeLoughnan Ortaç, Şebnem Schaefer ve Simge Tertemiz gibi ünlü modeller podyuma çıkarak, yeni sezon ürünleri tanıttı.
İzmir'de, Çağla Şikel, ChloeLoughnan Ortaç, Şebnem Schaefer ve Simge Tertemiz gibi ünlü modeller podyuma çıkarak, yeni sezon ürünleri tanıttı.
İzmir'de, Vatan Şaşmaz'ın sunuculuğunu yaptığı Fashion&More defilesi ünlü mankenlerin katılımıyla yapıldı. Podyuma çıkan Çağla Şikel, ChloeLoughnan Ortaç, Şebnem Schaefer ve Simge Tertemiz gibi ünlü modeller, MaviBahçe'de yeni sezon ürünleri tanıttı. İki seans olarak gerçekleşen defileye İzmirliler büyük ilgi gösterdi. Defilede küçük mankenler de podyuma çıktı. - İZMİR
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