Ünlü Model Isobella Fraser, Uğradığı Asitli Saldırı Dehşetinde Ağır Yaralandı

İngiltere'de bir gece kulübünde yaşanan asitli saldırı dehşetinde Avustralyalı model Isobella Fraser yaralandı. Televizyon yıldızı Ferne McCann'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Arthur Collinspolis gece kulübünde yüzlerce kişi varken iki kişiyi hedef alarak asit saldırısında bulundu.

20 KİŞİNİN YARALANDIĞI SALDIRIDA ÜNLÜ MODEL DE VARDI

Lonra'ya yakın Dalson şehrinde bulunan Mangle gece kulübünde yaşanan olayda 20 kişi yaralandı. Saldırının kurbanları arasında yer alan 22 yaşındaki Avustralyalı model Isobella Fraser o sırada kızkardeşi Prue ile birlikte gece kulübündeydi.