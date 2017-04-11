Ünlü Model Futbolcuları "Şampiyon Olursanız Striptiz Yapacağım" Diyerek Motive Etti

Hollandalı yıldız Rafael Van der Vaart'ın eski eşi Sylvie Meis, Bundesliga II'de mücadele eden Hannover 96'nın Bundesliga'ya yükselmesi halinde soyunma odasında futbolculara özel striptiz yapacağını söyledi.

ALMANYA'NIN EN GÖZDE SPİKERİ

Şimdilerde Almanya'nın en gözde spikerlerinden biri olan Slyvie, 2013 yılında boşandığı Van der Vaart ile 8 yıl evli kaldı. Boşanmanın ardından hem modellik kariyerini sürdüren hem de televizyonların aradığı bir isim haline geldi.

"SOYUNMA ODASINDA FUTBOLCULARA ÖZEL ŞOV YAPACAĞIM"

Ünlü model, "Hannover eğer ligi birinci bitirirse soyunma odasında onlara özel bir striptiz şov yapacağım" ifadelerini kullandı. Bu sözün kalan 5 haftada Hannoverli oyunculara nasıl bir motivasyon sağlayacağı ise merak konusu. Hannover 96 şu anda Bundesliga II'de ikinci sırada yer alıyor.









