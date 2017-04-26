Ünlü Model Chrissy Teigen, Soğuk Havanın Azizliğine Uğrayıp Frikik Verdi
Ünlü model Chrissy Teigen, giydiği kıyafet ile galaya damgasını vurdu. Soğuk ve rüzgarlı havanın azizliğine uğrayan Teigen frikik verdi.
Time 100 galasına katılan ünlü model Chrissy Teigen, giydiği elbiseyle geceye damga vurdu. Yağışlı havaya rağmen üstüne ceket dahi almayan Teigen derin yırtmacıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.
ALDIRIŞ BİLE ETMEDİ
Ünlü modelin yırtmacından elbisesi tamamen açıldı; ama aldırış bile etmedi.
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