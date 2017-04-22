Ünlü Modacılar En Şık 10 Türk Kadınını Belirledi

Modanın önde gelen isimleri bir araya gelip Türkiye'nin en şık 10 yaşınını seçti. 73 yaşındaki Nebahat Çehre'nin yer listede yer alması bir kez daha gençlere taş çıkardığını gösterdi.

Ünlü Modacılar En Şık 10 Türk Kadınını Belirledi

Ünlü modacılar Vural Gökçaylı, Cengiz Abazoğlu, Nedret Taciroğlu, Raşit Bağzıbağlı, Ezra Tuba Çetin, Hakan Akkaya, Raisa - Vanessa Sason, Özlem Süer, Zeynep Tosun Türkiye'nin en şık 10 kadınını seçti.

73 YAŞINDAKİ NEBAHAT ÇEHRE YİNE GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI

Yıllara meydan okuyan oyuncu Nebahat Çehre farkını yine ortaya koydu. Yaşına rağmen güzelliği ve şıklığıyla her zaman dikkat çeken ünlü oyuncu yine gençlere taş çıkarttı.

İşte Türkiye'nin en şık 10 kadını:

Nebahat Çehre

Serenay Sarıkaya:

Ece Sükan

Elif Dürüst

Hande Ataizi

Nevbahar Koç

Vuslat Doğan Sabancı


Yasemin Özilhan

Arzu Sabancı

Derin Mermerci

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Vuslat Doğan Sabancı, Türkiye Cumhuriyeti, Serenay Sarıkaya, Cengiz Abazoğlu, Derin Mermerci, Vuslat Sabancı, Nebahat Çehre, Hande Ataizi, Zeynep Tosun, Hakan Akkaya
sponsored ads