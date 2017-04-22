Ünlü Modacılar En Şık 10 Türk Kadınını Belirledi

Ünlü modacılar Vural Gökçaylı, Cengiz Abazoğlu, Nedret Taciroğlu, Raşit Bağzıbağlı, Ezra Tuba Çetin, Hakan Akkaya, Raisa - Vanessa Sason, Özlem Süer, Zeynep Tosun Türkiye'nin en şık 10 kadınını seçti.

73 YAŞINDAKİ NEBAHAT ÇEHRE YİNE GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI

Yıllara meydan okuyan oyuncu Nebahat Çehre farkını yine ortaya koydu. Yaşına rağmen güzelliği ve şıklığıyla her zaman dikkat çeken ünlü oyuncu yine gençlere taş çıkarttı.

İşte Türkiye'nin en şık 10 kadını:

Nebahat Çehre



Serenay Sarıkaya:



Ece Sükan



Elif Dürüst



Hande Ataizi



Nevbahar Koç



Vuslat Doğan Sabancı





Yasemin Özilhan



Arzu Sabancı



Derin Mermerci

