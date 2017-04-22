Ünlü Modacılar En Şık 10 Türk Kadınını Belirledi
Modanın önde gelen isimleri bir araya gelip Türkiye'nin en şık 10 yaşınını seçti. 73 yaşındaki Nebahat Çehre'nin yer listede yer alması bir kez daha gençlere taş çıkardığını gösterdi.
Ünlü modacılar Vural Gökçaylı, Cengiz Abazoğlu, Nedret Taciroğlu, Raşit Bağzıbağlı, Ezra Tuba Çetin, Hakan Akkaya, Raisa - Vanessa Sason, Özlem Süer, Zeynep Tosun Türkiye'nin en şık 10 kadınını seçti.
73 YAŞINDAKİ NEBAHAT ÇEHRE YİNE GENÇLERE TAŞ ÇIKARDI
Yıllara meydan okuyan oyuncu Nebahat Çehre farkını yine ortaya koydu. Yaşına rağmen güzelliği ve şıklığıyla her zaman dikkat çeken ünlü oyuncu yine gençlere taş çıkarttı.
İşte Türkiye'nin en şık 10 kadını:
Nebahat Çehre
Serenay Sarıkaya:
Ece Sükan
Elif Dürüst
Hande Ataizi
Nevbahar Koç
Vuslat Doğan Sabancı
Yasemin Özilhan
Arzu Sabancı
Derin Mermerci
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