Ünlü Modacı ve Banu Türkoğlu Yardıma Muhtaç İnsanlar İçin Bir Araya Geldi

Tesettür modacısı olarak isim yapmış Modacı Gülsüm Elkhatroushi ve Hidayet Türkoğlu'nun eşi Banu Türkoğlu'nun öncülüğünde "Mutluluğun Adresi" Sosyal Yardımlaşma Derneğinin düzenlediği yardım kahvaltısı Shareton otelde yapıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da düzenlenen yardım etkinliğine destek verdi.

BAŞBAKAN'IN ÇAĞRISINA UYDULAR

Başbakan Binali Yıldırım'ın çağrısı üzerine başlatılan Halep'e yardım seferberliğine destek olmak için instagram hesabından duyuru yapıp kısa sürede 54 bin TL gibi bir bağışı Halep mağdurlarına ulaştırdıklarını söyleyen Gülsüm Elkhatroushi, "İnsanlarımızın yüce gönüllü olduğunu yardım çağrılarına kayıtsız kalmadıklarını görünce yardım severleri ve yardıma muhtaç insanları buluşturmak için bir platform kurma fikri edindik." dedi.

İNTERAKTİF YARDIM ORGANİZASYONU

İnteraktif bir yardım organizasyonu olmayı hedeflediklerini belirten Elkhatroushi, isteyen herkesi yardım götürdükleri bölgeleri kendileri ile beraber götürmek için davet ettiklerini, bu sayede herkesin kendi elleriyle yardım yapmanın manevi rahatlığını duyup, yardımların gerçekten yerine ulaştığından emin olacaklarını da sözlerine ekledi.

"NEDEN YALNIZCA ARAPLARA YARDIM EDİYORSUNUZ' ELEŞTİRİLERİ ALDIK"

Halep yardım organizasyonunda pek çok insanın yalnızca Araplara yardım yapıyorsunuz eleştirilerine maruz kaldıklarını, aslında amaçlarının dil din ırk ayrımı yapmadan muhtaç tüm insanlara yardım götürmek olduğunu belirten Pinar Elkhatroushi, herkesi kendilerine destek olmaya çağırdı.



HİDAYET TÜRKOĞLU DA KATILDI

Türkoğlu, Ataşehir'de bir otelde düzenlenen programda, başta eşi Banu Türkoğlu ile organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bir amaç için bir araya gelinmesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Türkoğlu, "Amaç, ellerin uzanabildiği kadar yardıma muhtaç herkese bir şekilde yardımcı olabilmek. Bu süreçte gerek eşime, gerekse diğer arkadaşlarıyla bu etkinliğe gönülden destek veren herkese ne kadar teşekkür etsem azdır. Onların sayesinde birçok vatandaşımıza ulaşılacağını düşünüyorum. Şimdiden bu yolda biz de yardımcı olabildiğimiz kadar yardımcı olacağız. Sonunda iyi şeylere vesile olsun." diye konuştu.



"UMUYORUM DOKUNDUĞUMUZ HER İNSANA BİR UMUT OLABİLİRİZ"

Banu Türkoğlu da toplayacakları bağışları hem Türkiye'de hem de dünyanın çeşitli bölgelerinde yardıma muhtaç çocuklar başta olmak üzere, tüm bireylere ulaştırabilmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu anlamda gönüllerinden geçen tüm amaç ve dilekleri gerçekleştirebilmeyi istediklerini dile getiren Türkoğlu, "Bizi destekleyen ve yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu dünyada hep birlikte yaşıyoruz ve benzer duyarlılıklarla, etrafımızda olup bitenlere kayıtsız kalamıyoruz. Komşumuz açken bizim tok yatmamızın doğru olmadığı anlayışıyla büyüdük. Her birimiz ihtiyaç sahibi birine elimizi uzatsak, bu dünya daha mutlu insanların, mutlu çocukların dünyası olur. Umuyorum dokunduğumuz her insana bir umut olabiliriz." ifadelerini kullandı.



HABERLER.COM'A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Yardım kahvaltısında ve sonraki sosyal yardım etkinliklerinin ana sponsorluğunu üstlenen haberler.com'a teşekkür plaketi verildi. Haberler.com adına plaketi alan Haberler.com Yönetim Kurulu Üyesi Behiye Teymur, Sosyal yardımlaşmanın toplumumuz ve örfümüzün bir gereği olduğunu, yardım etkinliklerine sosyal sorumluluk adına gönüllü olarak basın desteği vermekten mutluluk duyduklarını belirtti.

İsteyen gönüllüler aşağıdaki banka hesap numaralarından para yardımı yapabilecek.

Alıcı: Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği

Şube adı: İş Bankası Sarıyer - Büyükdere Şubesi

Şube kod: 1013

Hesap No: 472293

İBAN: TR 48 0006 4000 0011 0130 4722 93

Hatırlatma: Havale ve EFT açıklamanızı "Bağış" olarak belirtmenizi önemle rica ederiz.