Ünlü Modacı Tanju Babacan'ın Annesi Vefat Etti

Annesi Kevser Hanım'ın üzerine titreyen ve ona duyduğu sevgiyi her fırsatta verdiği röportajlarda sözleriyle belirten modacı Tanju Babacan, geride bıraktığımız gün yoğun bakıma alınan annesini kaybetti.

ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN TANJU BABACAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından takipçilerine annesinin durumuyla ilgili bilgi veren Babacan, dün sabaha karşı annesini kaybetti. Babacan acı haberi takipçileri ve sevenleriyle yine sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

GÜLBEN ERGEN VE NİHAT ODABAŞI DA INSTAGRAM'DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Acı haberin ardından ünlü fotoğrafçı Nihat Odabaşı Instagram hesabından Tanju Babacan ve annesi Kevser Hanım'ın fotoğrafını paylaştı. ŞArkıcı Gülben Ergen de ikilinin fotoğrafını paylaşıp altına "Annesinin can oğlu... Annesinin elini, ayağını, yüreğini sarıp sarmalamasını bilen oğlu... Annesinin hastalığı ile alzheimer hastalığına aylardır başının yüreğinin tepesinde taşıyan oğlu... Bugün biz Kevser Teyzemizi , o anacığını kaybetti. Derin bir üzüntü ile sabır diliyorum. Bir o kadar da derin bir gururla böylesi iyi bir evlat olduğunu bildiğim için burnumun direği sızlıyor yazarken. Biliyorum ki bizden tek beklentisi dua Sözümüz olsun sana can evlat Tanju Babacan duamız önce anacığına, sonra ana kıymetini bize böylesi güzel anlatan sana..." notunu düştü.

Gülben Ergen'in o paylaşımı:

Nihat Odabaşı'nın o paylaşımı:

