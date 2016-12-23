Ünlü Menajer, Qabala'nın Yasin Öztekin İçin 3.5 Milyon Euro Teklif Edeceğini Söyledi

Galatasaray'da bu sezon attığı 8 golle dikkat çeken Yasin'e sürpriz bir talip çıktı. GoalBien.com'un haberine göre; ünlü Azeri menajer Gyunel Rusman, Azerbaycan'ın önemli takımlarından Qabala'nın başarılı oyuncuyu istediğini açıkladı. Rusman, Azerbaycan'ın son dönemde Avrupa'da yankı uyandıran kulüplerinden biri olan Qabala'nın Yasin için 3.5 milyon Euro değerinde bir teklif sunmaya hazırlandığını dile getirdi.

"KAHRAMAN" FUTBOLCU

Yasin Öztekin'in Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısının ardından, Gaziantepspor karşısında çevik kuvvet polisleri ile yaşadığı gol sevinci, Azerbaycan'da da büyük yankı uyandırmıştı. Azerbaycan medyası milli futbolcu için "Kahraman futbolcu" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-Kırmızılı takımın böyle bir teklif gelmesi halinde transfere onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor.