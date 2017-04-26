Ünlü Matematikçiden Miniklere Problem Çözme Tüyosu

İzmir'de eğitim gören minikler, ünlü matematikçi Prof. Dr. Ali Nesin'den ders alarak problem çözmenin püf noktalarını öğrendi.



İzmir'de eğitim gören 5. sınıf öğrencileri, Şirince'deki Matematik Köyüne düzenlenen gezide keyifli anlar geçirdi. Öğrenciler gezide, ünlü matematikçi Prof. Dr. Ali Nesin'den ders aldı. Öğrenciler dersi büyük merak dinlerken, TED İzmir Koleji 5. sınıf öğrencilerinin minikleri aldıkları tüyolar sonrası problemleri kolaylıkla çözdü. Öğle yemeğinin ardından kitaplarını imzalatan öğrenciler, Şirince'yi de doyasıya gezdi. Prof. Dr. Ali Nesin, her problemin hemen cevaplanamayacağını, problem çözerken sabretmenin çok önemli olduğunu söyledi. - İZMİR