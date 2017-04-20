Ünlü Matematikçi Ali Nesin'in YSK Açıklaması Tartışma Yarattı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mühürsüz pusula tartışmaları sonrasında CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin referandumun tam hukuksuzluk nedeniyle iptaline ilişkin başvurularını reddetti. Oylamada 10 üye ret, 1 üye kabul yönünde oy kullandı.

ÜNLÜ MATEMATİKÇİ KARARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Ünlü Matematikçi Ali Nesin'in Yüksek Seçim Kurulu'nun referandum kararına ilişkin Facebook hesabında yaptığı açıklamada kullandığı ''Ama bu haksızlık diyenler geçmişte yaptıkları haksızlıkları gözden geçirsinler. 367 kararı mesela. Etme bulma dünyası..." ifadeleri, takipçilerinin tepkisini çekti.

''GEÇMİŞTE YAPTIKLARI HAKSIZLIKLARI GÖZDEN GEÇİRSİNLER''

Ali Nesin açıklamasında, '''Ama bu haksızlık diyenler geçmişte yaptıkları haksızlıkları gözden geçirsinler. 367 kararı mesela. Etme bulma dünyası..." ifadelerini kullandı.

''BAYAĞI KIZDIRMIŞIM... İYİ YAPMIŞIM...''

Ali Nesin, bir takipçisinden gelen, ''Hocam siz matematikle uğraşın. Hep matematikle uğraşın. Daima matematikle uğraşın" yorumu üzerine, ''Oooo... Bayağı kızdırmışım... İyi yapmışım, oh canıma değdi... Hukuksuzluk mu dediniz? Evet hukuksuzluk. Peki ya o zaman neredeydiniz? O zaman ses çıkarmamışsanız, şimdi de çıkarmayın" cevabını verdi.

''HUKUKSUZLUK EKEN HUKUKSUZLUK BİÇER''

Nesin daha sonra, ''Yahu Cumhuriyet'in ilk 80 yılında hukuk hüküm sürseydi, bugünkü hukuksuzluklar olabilir miydi? Neden benzer sorunlar ABD'de ya da Avrupa'da yaşanmıyor da bizde yaşanıyor? Bu hukuksuzluk nasıl mümkün oldu, nasıl olabiliyor? Düşünelim. Geçmiş olmasa gelecek olabilir mi?" mesajını yazdı.