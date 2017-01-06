Ünlü Kozmetik Markası Yeni Ürününün Reklamını Bir Erkekle Yapacak

Ünlü modeller Adriana Lima ve Gigi Hadid gibi isimlerin marka yüzü olduğu Maybelline, 'Big Shot Mascara' isimli yeni rimelinin reklam kampanyasında Instagram'da üç milyon takipçisi olan güzellik danışmanı Manny Guiterrez'in yer almasına karar verdi.

MAKYAJIN CİNSİYETSİZ OLDUĞUNA İNANIYOR

Maybelline'in reklam yüzü olacak ilk erkek olan Guiterrez seçilmiş olması nedeniyle 'çok onore olduğunu ve heyecanlandığını' söyledi.

Guiterrez makyajın 'cinsiyetsiz' olduğuna ve kurallarının da olmadığına inandığını belirtiyor. Guiterrez'e göre, erkekler de kozmetiği kadınlar kadar hak ediyor.

AKIMIN BİR PARÇASI OLARAK KABUL EDİLİYOR

Guiterrez'in Maybelline'in reklam yüzü olarak seçilmesi, kozmetik endüstrisinde gözlenen erkeklere hitap etme akımının bir parçası olarak kabul ediliyor.

Söz gelimi, ABD'li kozmetik şirketi Covergirl reklam kampanyaları için James Charles isimli bir erkekle anlaşmıştı.

Hatta İtalyan moda devi Giorgio Armani hem kadınlar hem de erkekler için olan bir dudak bakım kremi piyasaya sürmüştü.