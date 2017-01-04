Ünlü Kick Boksçu Gökhan Saki, Saldırı Sırasında Reina'da Olduğu Ortaya Çıktı

Dünya kick boksunun önemli isimlerinden olan Gökhan Saki'nin, hain terör saldırısının olduğu cumartesi gecesi Reina'da olduğu ortaya çıktı. Saldırganla göz göze geldiği ifade edilen başarılı sporcunun olayın etkisini hala yaşadığı belirtiliyor.

MUTFAĞA ATLADI

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, saldırı gerçekleştiği sırada kendisini mekanın mutfak kısmına atan Gökhan Saki'nin olaydan yara almadan kurtuldu.

Reina'dan çıkan ilk grup arasında olan sporcunun medyaya görüntü vermemek için hemen uzaklaştığı açıklandı.

Yıldız sporcu o anları hatırlamak istemediği için konu ile ilgili konuşmaktan kaçınıyor.

SNEİJDER'İN YAKIN ARKADAŞI

Dünya kick-boksunun en önemli isimlerinden biri olan Gökhan Saki aynı zamanda Galatasaraylı Wesley Sneijder'in de çok yakın arkadaşı.