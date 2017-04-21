Ünlü Isıtıcı Markasının İcra İhalesinde Silahlı Çatışma Çıktı

Türkiye'nin önde gelen ısıtıcı markalarından UFO'nun icradan satılan fabrika binaları için dün düzenlenen ihale sırasında silahlı çatışma çıktı. Mezat salonunu içinde meydana gelen olayda biri avukat iki kişi yaralandı. Öte yandan, piyasaya 100 milyon dolar borcu bulunan UFO bir süredir mali sıkıntılarla gündemdeydi....