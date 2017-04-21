Ünlü Isıtıcı Firmasının İcra İhalesinde Silahlı Kavga: 2 Yaralı

ÜNLÜ ısıtıcı firmasının icradan satılan fabrika binaları için dün düzenlenen ihale sırasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.



Büyükçekmece Adliyesi'nin karşısında kurulu bulunan mezat salonunda yapılan ihalede ortalık karıştı. Edinilen bilgiye göre, ihaleye katılmak isteyen kişiler ve firmaları temsilen gelen kişiler arasında yaşanan tartışma büyüdü. Mezat salonda iki el silah sesi duyuldu. Kavga sırasında bir kişinin silahından çıkan kurşunlar nedeniyle salonda bulunan bir avukat yaralanırken, mezat salonun yakınında geçen başka bir kişi de topuğundan yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Saldırganını gözaltına alındığı belirtirken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.



- İstanbul