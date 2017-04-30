Ünlü İsimleri Yeşilçam'a Kazandıran Erdoğan Çakıcı'ya büyük Vefasızlık

27 Nisan Perşembe günü evinde hayatını kaybeden Erdoğan Çakıcı, Eskişehir Hacı Alibey Caminde kılınan cenaze namazını ardından Asri Mezarlığa defnedildi. Cenazesine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ailesi ve yakınları katıldı.

ÜNLÜ İSİMLERİ YEŞİLÇAM'A KAZANDIRDI

Yeşilçam'da 30'dan fazla filmde hem oyuncu hem de yapımcı olarak görev alan usta sanatçı, yaptığı bir açıklamada, Fatma Girik ve Türkan Şoray'ı Yeşilçam ile tanıştırdığını, ayrıca Cüneyt Arkın'ı da İstanbul'a götürerek sinemayla buluşmasını sağladığını söylemişti.