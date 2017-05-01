Ünlü İsimler Casa&Chıc Açılışında Buluştu

Ulus'taki Casa&Chic mağazasında gerçekleşen açılışa cemiyet ve iş dünyasından ünlü isimler katıldı. Öğlen saatlerinde başlayan açılış davetine katılan isimler günün ilerleyen saatlerine kadar Gizem Abacı ve Çağla Ayata Nuhoğlu'yu yalnız bırakmadı.

Casa&Chic'de kendi tasarımlarının yanı sıra Avrupa'dan ithal ettikleri orijinal ürünlere de yer veren Abacı ve Nuhoğlu'nun mağazalarındaki ürünler davetlilerin büyük beğenisini topladı.

Casa&Chic mağazasının açılışına katılan isimler arasında; Alev Kaman, Arzu Çebi, Berna Çebi, Begüm Yalçın, Cenk Öztanık, Mahmut Aslan, Orhan Gencebay, Sevim Emre, Celalettin Sarar, Emre Sarar, Gözde Sarar Can, Reyhan İpekel, Şenay Abacı, Yasemin Abidik ve Yasemin Taciroğlu gibi bir çok ünlü isim vardı…